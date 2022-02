Školácká chyba a odposlechy z Mordoru. Za kulisy odsouzení Rittigova právníka

Kdysi klíčový právník lobbisty Ivo Rittiga David Michal byl minulý týden pravomocně odsouzen k šesti letům vězení za krácení daní. Jeho dlouhodobý spolupracovník Ferdinand Überall dostal o rok méně. „Je to precedenční rozhodnutí,“ hodnotí verdikt státní zástupce Adam Borgula. Podle žalobce je rozsudek zlomový i proto, že české soudy dokázaly dosáhnout i za utajenou strukturu zahraničních firem s nastrčenými vlastníky. „Ukázalo se, že se dá prokázat trestná činnost vedená z Česka přes zahraniční holdingové struktury,“ dodal žalobce. Deník N na základě informací z vyšetřování zmapoval, jak se to vyšetřovatelům podařilo, co vlastně stálo za odsouzením klíčového právníka, a v čem udělal odsouzený právník „školáckou chybu“.