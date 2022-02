Nová dokumentární série Novinářky na ČT odhaluje slepé skvrny české společnosti. Kamera sleduje práci reportérek, jedna z nich je i z Deníku N

Nový projekt, který spustila ČT na webové platformě iVysílání, přináší každé úterý nový díl. Dnes má premiéru ten, v němž redaktorka Deníku N Jana Ustohalová představí téma, které sleduje celé dva roky pandemie.

Totiž jak nemocnice porušují zákon tím, že k hospitalizovaným dětem odmítají pouštět jejich rodiče, ať už kvůli obavám z nákazy, nebo z organizačních důvodů.

V dokumentu popisuje svůj příběh matka tehdy osmiměsíčního kojeného chlapce, kterou za ním odmítla nemocnice po operaci pustit. Novinářka se také setká s lékaři, aby si vyslechla jejich argumenty, a nakonec ukáže divákům jinou nemocnici, kde rodičům naopak nebrání být s dětmi a v dodržování zákona nevidí nejmenší problém.

Novinářky Dvanáctidílná dokumentární série Novinářky nahlíží do novinářské práce zkušených a oceňovaných reportérek Jany Ustohalové (Deník N), Hany Čápové (Investigace.cz) a Saši Uhlové (Alarm). Štáb sleduje protagonistky na reportážních cestách za pochopením příčin sociálních problémů, které mají dopad na velkou část české společnosti. Režie: Apolena Rychlíková a Tereza Reichová

„Vyprávím ten stejný příběh, který jsem popisovala v řadě článků, jen jiným jazykem. Filmový jazyk je vystavěný jinak než psaná žurnalistika, na kterou jsem zvyklá. Není potřeba složitě popisovat emoce nebo atmosféru jako v textu, ty hned diváka vtáhnou. Velmi jsme si ale dávali pozor na to, abychom nesklouzli k povrchnosti a abychom stejně jako do mých článků i do filmového dokumentu dostali co nejvíc kontextu,“ popisuje Ustohalová.

I v dalších dílech se bude věnovat tématům, která dlouhodobě sleduje i v Deníku N: chudobě samoživitelek a seniorů a sociálnímu bydlení.

„Ačkoliv o sociálních tématech píšu dlouhá léta, přesto mě při reportáži v potravinové bance překvapilo, kolik seniorů má dnes hlad, protože jim jejich důchody nestačí na nájem, léky a jídlo, i když celý život pracovali,“ přibližuje autorka.

Ustohalová považuje Novinářky za skvělou příležitost, jak ukázat širší veřejnosti nejen opomíjená témata, ale také menší, ale seriózní a důležitá média a jejich práci, jako třeba právě Deník N.

„O projektu jsme s jeho autorkou a režisérkou Apolenou Rychlíkovou začaly debatovat už někdy před čtyřmi lety, kdy s nápadem přišla. Hned jsem jí na něj kývla, protože to považuji za unikátní možnost, jak veřejnosti přiblížit naši novinářskou práci, s čím se potýkáme, co prožíváme, jaké příběhy si vyslechneme, na co se při práci soustředíme,“ říká Ustohalová.

Rychlíková vzpomíná, že o sérii začala uvažovat proto, že sociální témata jsou v české žurnalistice upozaděná.

„Stejně jako ty, které na nich pracují – skvělé české novinářky. Dlouhodobě obdivuji práci Saši Uhlové, Jany Ustohalové, Hany Čápové a dalších. Myslím, že vnášejí do společnosti empatický pohled na problémy těch nejzranitelnějších, a ještě jej umí zasadit do podstatných kontextů,“ říká Rychlíková, která je zároveň také redaktorkou časopisu Alarm.

„Novinářky nejsou klasická publicistika, spíš reportáž o reportáži. Věřím, že proto mohou fungovat na několika úrovních: jako zpráva o situaci těch, kteří dnes čelí různým závažným problémům, od exekucí, ohrožení ztrátou bydlení přes šikanu v práci až po sociální vyloučení, i jako vhled do standardů novinářské práce inspirativních novinářek, jež dlouhá léta trpělivě, a přitom houževnatě dávají hlas těm, kteří dnes nejsou tolik slyšet,“ vysvětluje Rychlíková.

Mezi dalšími tématy, kterými se Novinářky zabývají, jsou tak například podmínky rodin s dětmi s postižením, situace dětí, které nedokončí základní školu, senioři, kteří přišli o bydlení, příběhy lidí v exekucích nebo jihomoravské vesnice půl roku po tornádu.

Každý nový díl Novinářek má premiéru na iVysílání vždy v úterý v 8 hodin ráno.

