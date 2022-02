Částečný součet: proč vypadají severoamerické kamiony jinak než evropské, jak to souvisí s Konvojem svobody a co bude s patenty na vakcíny

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet je trochu víc o covidu, než by se mi líbilo, ale sešlo se to tak. Také o svobodě slova a zimním spánku netopýrů.