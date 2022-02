Vláda rychle rozvolňuje. V souladu s evropským trendem, v rozporu s epidemiologickými údaji

Je zjevné, že Fialova vláda už žádná omezení udržovat nechce. Jejím cílem je co nejrychleji nastavit víceméně normální režim fungování společnosti. To je samozřejmě přání velké části obyvatelstva. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které zrušilo povinnost prokazovat očkování nebo prodělání nemoci před vstupem do restaurací, vládě situaci spíš zjednodušilo než ztížilo.

S rozvolňováním ale kontrastuje fakt, že epidemie je u nás už zase na vzestupu, a to i v počtech těžkých případů a úmrtí. Jak si ale v tomto článku ukážeme, tato situace není českou zvláštností, spíš součástí obecného trendu.

Je možné, že Fialovu týmu jeho trochu hazardní krok vyjde – v tom smyslu, že nepovede k významnému nárůstu hospitalizací, těžkých případů, úmrtí, ke zvýšení zátěže nemocnic. Pokud se tak stane, nebude to ale díky odborné erudici vlády. Bude to znamenat, že měla štěstí a my