Lékař: Stát se míchá, do čeho nemá, a nemíchá, do čeho má. Se zabezpečením ordinací před hackery potřebujeme pomoci

Co se dočtete v rozhovoru:

Jak mají praktičtí lékaři zabezpečené ordinace proti krádeži dat?

Proč stát chrání proti kyberútokům velké nemocnice, ale malé ordinace ne?

Jak ordinace ochránit?

Jak jsou na tom praktičtí lékaři se zabezpečením svých ordinací v porovnání s nemocnicemi?

Nemocnice mají obrovskou výhodu, že ačkoliv i tam chybí odborníci na IT, přece jen vždycky mají celé oddělení s několika lidmi. Praktici jsou na celou administrativu a zabezpečení sami, a to i přesto, že se u praktického lékaře scházejí všechna data o pacientovi – veškerá odborná vyšetření, každá prohlídka a pobyt v nemocnici.

Navíc si musíme uvědomit, že více než polovina všech praktiků je starších pětapadesáti let. To neznamená, že jsou to IT analfabeti, to jen znamená, že jsou to lidé, kteří v životě neseděli ve škole s počítačem a nikdy neslyšeli o jedničkách a nulách nebo o antivirech. Ve chvíli, kdy přešli na počítačovou administrativu, o systémy se jim zpravidla staral někdo známý.

Máte informace o tom, že by v Česku došlo k nějakému kybernetickému útoku na ordinaci?

Mám informace asi o