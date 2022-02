Notes: O čínských hrách, banditech a politicích, kteří po volbách vidí všelicos jinak

Temné hry Číny. Na dnešní titulce novin jste mohli najít dílo čínského karikaturisty Badiucaa. Deník N tak chtěl upozornit na to, že začínají olympijské hry v zemi, kde vládne totalitní režim a porušují se základní lidská práva. „Olympiáda je protkaná emocemi a symbolikou a sledovat soutěžící sportovce někdy bere dech. Badiucao symbolicky připomíná to, kvůli čemu nemohou dýchat jiní,“ píše redaktorka zahraniční redakce Magdalena Slezáková, díky níž se tenhle výjimečný počin mohl dnes na stáncích objevit.

Politický a společenský přesah olympiády (nejen v Pekingu) pak v rozsáhlém rozhovoru rozebírá sociální a politický filozof sportu Vojtěch Ondráček. „Mezinárodní olympijský výbor funguje jako globální mocenský aktér. To všechno je politika,“ zaznívá například a já vřele doporučuju každou řádku tohohle interview. Dojde i na otázku bojkotu a na zamyšlení, proč může být pokrytecké po sportovcích chtít, aby se her vzdali, a na koho by se tlak měl obracet spíš.

A když už jsme u toho bojkotování – zimní olympijské hry sice čelí bojkotu ze strany politiků demokratických zemí, Čína si ale dělá méně starostí než v roce 2008. Píše o tom Anita Mejzrová. Kdo letos své státníky do Pekingu nepošle a kdo bude zastupovat Česko?

Jisté je, že na místo dění přiletěl Putin. Ještě předtím ale jednal s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, podepsali společné prohlášení o mezinárodních vztazích a shodli se na tom, že Západ se jim snaží „vnucovat“ svou představu o demokracii a lidských právech. Vztahy Ruska a Číny dosáhly bezprecedentní úrovně, víc se o tom dočtete v textu Petry Procházkové.

Co se děje doma

Tečku ještě nemažte. Bylo to naposledy včera, co mě pracovnice odběrového centra naproti redakci pošimrala odběrovým tamponem tak, až se mi v jednom oku objevila slza, kterou jsem obratem heroicky zamáčkla. O pár hodin později přišla zpráva, že jsem negativní. A i když to nejsou nejpříjemněji strávené chvilky, jsem ráda, že na preventivní testy budu moct chodit i dál – pro klid duše i pro své okolí. PCR testy sice zůstávají, mnohé se ale od příštího týdne mění. Ve svém textu změny přehledně vysvětluje Iva Bezděková – dozvíte se třeba i to, proč je dobré v mobilu nechat Tečku, i když už certifikáty o očkování nebo prodělaném covidu-19 nebudete muset třeba v restauraci předkládat.

Před volbami to byla jiná, zn. Turów. Někteří politici vládní koalice se ještě v opozici vyjadřovali pro tvrdý postoj ve sporu o důl Turów. Trvali na zastavení těžby a na žalobě. Teď však vláda od obojího ustoupila. Třeba šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová před dvěma lety napsala: „Polský návrh, že by nám snad vodu kompenzovali penězi, je směšný a nikdo by ho neměl ani na moment zvažovat.“ Údajně se teď ale změnily podmínky fungování dolu ve prospěch Česka. Jak to celé bylo, popisují kolegové Jan Moláček a Prokop Vodrážka.

Čtyřicet pět milionů eur doma. Na druhou stranu, dobrá zpráva je, že peníze aspoň dorazily. Ministerstvo životního prostředí dnes odpoledne od Polska obdrželo domluvenou částku na řešení vlivu těžební činnosti dolu Turów. Česko v reakci na to stáhlo žalobu u Soudního dvora EU.

Dávka rozhovorů na víkend

Banditská země Rusko? O dnešním Rusku mluvila reportérka Petra Procházková s ruským filozofem žijícím v USA Michailem Epsteinem. Ten svou rodnou zemi tedy rozhodně nešetřil. Nabízí ovšem zajímavou perspektivu a pohled na to, co je největším prokletím Ruska a co je dnes hnacím motorem jeho další expanze. V rozhovoru navíc najdete také tip, co si přečíst, abyste Rusku více porozuměli, jedna položka tak přibyla i na mém seznamu četby pro další týdny a měsíce.

Ponaučení pro českou vědu. Celý případ chemika Vojtěcha Adama, který rezignoval ještě dřív, než do funkce rektora Mendelovy univerzity stihl nastoupit, jsem sledovala s velkým zájmem. Zajímalo mě, jak česká akademická obec zareaguje, nakolik je schopná reflexe i kam vyšetřování povede. Kolegyně Adéla Karásková Skoupá si teď povídala s šéfem vyšetřovací komise, která úmyslnou manipulaci s daty odhalila. Evoluční biolog a ředitel Středoevropského technologického institutu CEITEC Pavel Tomančák v rozhovoru vysvětluje, jak vyšetřovatelé postupovali a co odhalili. Je to skoro taková detektivka z akademického prostředí.

Nezbývá mi než vám popřát hezký víkend a příjemné počtení.