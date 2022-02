V Devadesátkách mě přitahuje, jak se kriminalistům nedaří trestat zlo, říká spoluscenárista seriálu

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: S čím by Matěje Podzimka každý příčetný dramaturg vyhodil.

Kdy začíná hodina kvalifikované deprese.

Jak se píšou postavy „pozpátku“.

Jak důležité je umět se dobře rozvést.

Co znamená „smysl pro tumor“.

O touze po slávě a o Ivetě Bartošové.

Jste o pár let mladší než já, v devadesátkách jsme byli teenageři. Při sledování Devadesátek jsem si znovu uvědomila, jak málo událostí si z té doby pamatuju, že jsem si skládačku doplňovala až zpětně. Co vy?

Devadesátky máme asi všichni z naší generace spíš v oparu…

V duchu otřepaného „Kdo si pamatuje devadesátky, ten je neprožil“?

Spíš že si je zpětně idealizujeme v duchu „bejvávalo dobře“. Byli jsme děti nebo dospívající, když nastala svoboda. Když jsem Pepův scénář četl, taky jsem najednou viděl věci, které jsem tehdy nevnímal s ohledem na svůj věk, ale i zázemí, ve kterém jsem žil. Měl jsem fešácký dětství, můj „dospělý“ život začal v podstatě až s jedenáctým zářím.

Až zpětně mi došlo, že svoboda přinesla i fakt, že možné bylo všechno i v tom nejhorším slova smyslu. Že dřívější, byť vynucené autority najednou neplatily, všechno bylo bezbřehé a rozostřené a dost trvalo, než se ta řeka vrátila do koryta.

Kutilové policie a mantáci zločinu

Mě šokovaly počty vražd. V roce 1989 to bylo 126, ale v polovině 90. let už to šplhalo ke třem stovkám ročně, v roce 1998 dosahoval počet obětí úrovně 313. Pro srovnání, v roce 2019 už to bylo „jen“ 143.

Přesně tak, ať žijou tvrdá data. Jsem rád, že seriál strhává tu růžovou oponu krásných svobodných devadesátek a nasvítil zběsilost doby. Třeba orlické vraždy už zpracované byly a Sametoví vrazi jsou dobrej film. Ale až Devadesátky je ukazují z perspektivy těch znevýhodněných, tedy policajtů. Je prospěšné tak zásadní události vidět i z jiné strany.

Proč jste tak zdůraznil slovo „znevýhodněných“?

Protože v něm spočívá jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi Devadesátkami a