Investoři si na horší výsledky musí zvyknout, Facebook stále vydělává dobře, říká o akciovém propadu ekonom Stroukal

V rozhovoru se také dočtete:

Kde může Facebook hledat nové zákazníky?

V čem spočívá Zuckerbergova sázka na virtuální svět?

Jakou výhodu má čínský TikTok?

Proč k prudkému poklesu hodnoty akcií došlo právě po zveřejnění aktuálních výsledků? Facebook se s nějakými problémy potýká už delší dobu.

To je pravda. Ale to, co se spojilo dohromady, je zaprvé nervozita na trzích obecně. Trhy padaly a bilancují, zda budou dál padat. K poklesu by totiž došlo možná i v případě, že by výsledky byly očekávané. Druhá věc se vysvětluje obtížněji. Výsledky Facebooku totiž nejsou špatné, ale jsou horší, než se čekalo. A tak je to vždy, lidé akcie nakupovali s nějakým očekáváním, takže hodnota byla vůči realitě přestřelená. Neznamená to, že by se společnosti nedařilo.

O horších výsledcích dopředu nebyly signály?

Kdyby se to tušilo, investoři dávno prodávají a nečekají na takovou zprávu. Na druhou stranu vždy, když vyjde podobná zpráva, a je třeba i plně podle očekávání, je to signál a zpráva pro trhy. Když přijde zpráva o Facebooku, lidé se podívají na