Hrad měl nahlásit zničení vrbětické zprávy „bez prodlení“ po skartaci. Udělal to až poté, co přišla policie

Kancelář prezidenta republiky až v pondělí nahlásila Národnímu bezpečnostnímu úřadu, že loni v listopadu skartovala tajnou zprávu o zapojení ruských tajných agentů do výbuchů ve Vrběticích. Podle bezpečnostního výboru Sněmovny měl přitom Hrad tento incident nahlásit bezprostředně poté, co k události došlo. Pokud by se o zprávu nezačala zajímat policie, o jejím zničení by se podle předsedy výboru Pavla Žáčka nikdo vůbec nemusel dozvědět.