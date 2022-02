„Naše družba nezná hranic.“ Putin v Číně: sport, plyn a jednotná fronta proti Západu

Neobjali se, ale to bylo čistě z hygienických důvodů. Vůdci Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching sice při uvítacím ceremoniálu demonstrovali určitou fyzickou zdrženlivost – chybělo jak známé dlouhé protokolární třesení rukou pro kamery a fotoaparáty, tak i vřelé polibky – zato v projevech dali najevo, že vzdorují současným těžkostem způsobeným z jejich pohledu především Západem bok po boku.

🇷🇺🇨🇳#ロシア の #プーチン大統領 と #中国 の #習近平国家主席 の会談が4日始まりました。

🇷🇺🇨🇳В.В. #Путин и Си Цзиньпин начали встречу в #Пекине

🇷🇺🇨🇳Russia's President Vladimir #Putin arrives to #Beijing, meets with Xi Jinping ahead of the Winter Olympics

Video by #RT @zhdanovrt pic.twitter.com/yUxnPMkDMU

— 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 4, 2022