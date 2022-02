Jak zachránit Zemi? Přizvěte nerdy!

Lidstvo miluje katastrofy. A ty, které ohrožují celou planetu Zemi a slibují ji poslat do věčného vesmírného zapomnění, ještě víc. Zdánlivě se jich bojíme, jenže jsme jimi často zároveň neodvratně přitahováni. Každá zpráva o vesmírem bloudícím meteoritu v nás vyvolává vzrušení – plynoucí nejspíš hlavně ze strachu z toho, jak bychom se zachovali v kulisách jako z katastrofických filmů. V době covidové je každé potenciální vyšší nebezpečí vnímáno skoro s nadějí – pro odvrácení se od skutečných katastrof jsou ty filmové nejpříhodnější. Teď si diváci tuhle radost spojenou s děsem, krátce po satirickém hitu Netflixu K zemi hleď, mohou zase po čase prožít i v kinech, do kterých vstupuje snímek krále katastrofického žánru současnosti Rolanda Emmericha. A k zemi se v něm řítí rovnou celý Měsíc.

Píše se rok 2011 a během údržby raketoplánu přijdou dva astronauti v důsledku podivných událostí o svého kolegu. O deset let později je jeden z nich (Brian Harper aka Patrick Wilson) suspendovaný ztroskotanec, z té druhé (Jo Fowlerová aka Halle Berryová) je výkonná ředitelka NASA. A právě v té chvíli se zjeví na scéně K. C. Houseman, nerd z fastfoodu a amatérský kosmolog, s temnou hrozbou o vychýlení Měsíce z oběžné dráhy. Zbývají tři týdny do katastrofy, svět, tedy zejména Los Angeles, začnou