Skácelova poezie na nás něco ví. Zve nás do domova, kde jsme kdysi bydleli, říká literární vědec, který básníka znal

V pondělí uplyne přesně sto let od narození básníka Jana Skácela. Podle literárního vědce Jiřího Trávníčka je Skácel univerzální autor, který oslovuje čtenáře i dnes a stále nám má co říct. „Jeho poezie na nás něco ví. Vracíme se díky ní někam, kde jsme kdysi byli a už tam možná ani neumíme trefit, protože jsme zabloudili. Nabízí nám domov, ve kterém už dávno nevíme, jestli bydlíme,“ říká Trávníček.

Co se dočtete v rozhovoru: v čem jsou Skácelovy verše výjimečné a současné,

jak jej srazila na kolena normalizace,

jak jej ovlivnilo dětství na slovácké vesnici a jak nesl traumatické zkušenosti z války.

Vybavuji si svoje první setkání se Skácelovou poezií, bylo to někdy v patnácti letech. Byl pro mě takovým objevem, že jsem si jeho Smuténku přepsala na psacím stroji a nechala svázat u kamarádky, která se tehdy učila knihařkou. Dodnes mám ten výtisk v knihovně, protože na začátku 90. let nebyl Skácel vůbec k sehnání, začal vycházet až o několik let později. Je tato moje čtenářská zkušenost ojedinělá?

Zabývám se i výzkumem čtenářství a v našich výzkumech se ve velké statistice Skácel neobjevuje. Je to příliš hrubá síť. V ní uvíznou bestsellerovější ryby, jako jsou Jo Nesbø, Michal Viewegh, Joanne Rowlingová, Betty MacDonaldová.

Ale když jdeme o patro níž a ptáme se lidí na jejich čtenářské životopisy, tam je Skácel, co se týká poezie, jeden z nejvíce zmiňovaných. Společně s Jaroslavem Seifertem a ze starší literatury se dost objevuje kupodivu třeba i Karel Jaromír Erben. Takže vaše zkušenost zase tak ojedinělá není.

V čem byl Skácel tak mimořádný básník, když dokáže oslovit lidi úplně odlišného založení, vzdělání a zkušeností? Je to tím, že jeho verše jsou „prosté, ale ne jednoduché“, jak říkají literární kritici?

Skácel je prostý jen zdánlivě. A stejně tak není jen úzký, což je další jeho charakteristika, která přetrvává. Jeho poezie do sebe dokáže natáhnout hrozně moc