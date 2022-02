Zprávu o Vrběticích jsme zničili omylem, řekli policii na Hradě. Teď prezidentovi lidé tvrdí, že ji skartovali podle předpisů

Prezidentská kancelář celý týden opakuje, že všechny dokumenty, které skartovala, byly určené ke zničení a stalo se tak v souladu s právními předpisy. To je ale v rozporu s tím, co policii v druhé polovině ledna řekla jedna z hradních úřednic – tedy že tajná zpráva o Vrběticích byla zničena omylem. Deníku N to popsaly čtyři zdroje z dnešního uzavřeného jednání bezpečnostního výboru Sněmovny. Skartaci dokumentu měl navíc Hrad nahlásit, ale podle informací z výboru to neudělal.