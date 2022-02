Studio N: Byli jsme tu vždycky

Poprvé za tři roky Studia N se Filip Titlbach ocitl na druhé straně mikrofonu. V roli zpovídaného vypráví o své první knize Byli jsme tu vždycky – jak vznikala, o čem je a proč ji tolik toužil napsat. „Přesně jsem věděl, jakou knihu si chci přečíst, ale žádnou takovou jsem nenašel. A tak mi došlo, že ji musím napsat sám,“ říká v rozhovoru s Janou Ciglerovou. „Mojí hlavní motivací bylo, aby už nikdo nemusel zažívat, co jsem prožil já. Kdybych takovou knihu tehdy měl, moc by mi to pomohlo.“