Pandemický zákon. Co znamená pro běžný život lidí a v čem se liší od nouzového stavu?

Poslanci ve středu navzdory kritice opozice i řady odpůrců schválili novelu pandemického zákona. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Přinášíme přehled toho, jak se život s touto předlohou změní. Na příkladech vysvětlujeme, co bude moci vláda nařídit podle tohoto zákona a na co bude potřebovat nouzový zákon.

Co bude znamenat pandemický zákon pro běžný život nyní?

Samotná novela bezprostředně zásadní změny nepřináší – jde totiž o právní rámec pro vydávání opatření. Záleží tak na politickém rozhodnutí. V době, kdy nehrozí zahlcení nemocnic, není potřeba žádné ustanovení z pandemického zákona aktivovat. Politici by normu využili až ve chvíli, kdy by se epidemie covidu-19 začala zhoršovat.

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že kabinet nechce jít cestou plošných zákazů, chce mít ale k dispozici nástroj pro případ, kdy by se situace zhoršila. „Nikdo si nepřejeme, aby pandemie pokračovala. Všichni věříme v to, že omikronem to úplně, nebo alespoň na nějakou dobu, skončí, všichni bychom si to přáli, ale to nestačí. Odpovědná vláda musí mít v ruce nástroj, na základě kterého bude jednat,“ prohlásil.

Za jaké situace by přišla omezení podle pandemického zákona?

Opatření podle zákona nelze