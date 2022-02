Notes: Premiéři se dohodli na Turówu, Hamáček má novou práci a Hrad čeká šťára kvůli Vrběticím

Po porážce ve sněmovních volbách se exministr vnitra a exlídr ČSSD Jan Hamáček stáhl z veřejného života. S novináři nekomunikoval, a dalo se jen hádat, co vlastně celé dny dělá. Teď už to víme: Hamáček začal podnikat. Založil si firmu GH Consulting, kde bude pracovat jako poradce. Svou rezervovanost si však Hamáček drží i nadále: dotazy Deníku N, v jaké oblasti chce poskytovat konzultace, nechal bez odpovědi.

Kolegové Hana Mazancová a Michal Tomeš zase přinesli další díl seriálu o okolnostech, které doprovázely instagramové fotografie Aleny Schillerové s pávy, pistolí či s prskavkami. Ministerstvo potvrdilo, že žádnou platbu za poskytnutí fotografů nebo vizuálního obsahu od hnutí ANO nedostalo. Fotografy si přitom řídila sama Schillerová: za peníze ministerstva. Podle šéfa hnutí Andreje Babiše se však Schillerová již poučila a „začne už komunikovat tak, aby se věnovala své specializaci“. Fotky s pávy už tak podle jeho slov nebudou.

Včera večer česká vláda schválila smlouvu s Polskem o dole Turów. Zhruba ve stejnou dobu i polská vláda schválila finální podobu smlouvy s Českem. My ostatní jsme se o tom dozvěděli až dnes ráno: obě vlády totiž jednaly v utajeném režimu. Údajně proto, že se některé detaily ještě dolaďovaly. Podle obou premiérů je smlouva dobrá jak pro Polsko, tak pro Česko, kritizují ji však některé neziskové organizace i hydrologové. Podle hnutí Greenpeace je zase nedostatečná a schválená narychlo.

Součástí dohody je i dokončení podzemní bariéry, která má bránit odtoku podzemních vod z Česka. Podle dokumentů zveřejněných neziskovkou Frank Bold však společnost PGE, která důl zřizuje, přiznává, že bariéra fungovat nebude. Premiér Fiala na to konto však doplnil, že pokud tomu tak je, dovoluje uzavřená dohoda těžbu zastavit.

Když mají své znění dohody obě strany, je o 50 % menší šance, že se ztratí, jako se to stalo například se zprávou o Vrběticích na Pražském hradě. Vyšetřovatelé chtěli zjistit, zda se k ní nedostal nikdo nepovolaný, tak o ni prezidentskou kancelář požádali. Místo toho se dozvěděli, že byl dokument už podle pravidel skartován, na čemž Hrad koneckonců trvá celý týden. Policie má však k dispozici jiné informace. Jedna z hradních úřednic pro záznam potvrzuje, že byl dokument zničen „omylem“. Skartaci dokumentu měla navíc prezidentská kancelář nahlásit Národnímu bezpečnostnímu úřadu, ale podle informací z dnešního uzavřeného jednání bezpečnostního výboru to neudělala.

I kvůli tomu ministerstvo zahájí na Hradě kontrolu, při které se pokusí zjistit, co se tam vlastně odehrálo. Potrvá deset dní, kontroloři by měli nastoupit už 10. února. Kontrola by měla především ujasnit, jestli nebyla porušena skartační lhůta. Hrad totiž tajnou zprávu dostal v dubnu, ale skartace proběhla jen o několik měsíců později.

Právě drobnosti jako to, aby nebyla omylem skartována tajná zpráva, by dle mého názoru měly být jednou z priorit při letošních prezidentských volbách. Do kampaně nově šlápl Petr Pavel, i když oficiálně ještě neoznámil, že se o místo na Hradě bude ucházet. S komunikací v jeho týmu bude pomáhat Martin Burgr, který stojí za několika úspěšnými kampaněmi a do konce ledna působil jako poradce slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

Dnes byly oficiálně zahájeny Zimní olympijské hry v Pekingu. Zítřejší titulní strana, kterou speciálně pro Deník N vytvořil čínský politický karikaturista a ilustrátor Badiucao, je obzvlášť povedená. Umělec, který dlouhodobě kritizuje čínské poměry i vládu, vystavuje i v koridorech pražského metra.

V pátečníku si nenechte ujít následující:

