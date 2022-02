„Suchar“ Fiala prosazuje agendu, ne sebe. Protivníci na to zatím nenašli recept

Skoro by to už vydalo na společenskou hru – kolik Babišových hlášek z tiskovek a dalších veřejných vystoupení dokážete vylovit z paměti? Čau lidi, best in covid, nebuďte slušnej, řekněte jméno, útok na zboží, ti, kteří měli přijít, nepřišli… Zlidovělo jich nespočítaně, žijí si vlastním životem.

Dobře, a teď si dáme další kolo s Petrem Fialou. Jenže to skončí dříve, než začalo. Kde nic, tu nic…

Ten rozdíl nemůže být větší. Jenže – pro někoho možná překvapivě – pro údajného „suchara“ Fialu vůbec nevyznívá nepříznivě. Pokud budeme počítat body, o které se v politice opravdu hraje.

Ve středu přidal premiér ke svému skóre další.