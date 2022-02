Ředitel CNN byl k rezignaci donucen, tajný vztah s kolegyní nemusel být jediný důvod

Náhlá rezignace ředitele CNN má všechny předpoklady zůstat v popředí zpravodajského toku déle než jiné události. Splňuje totiž čtyři požadavky na vysoce atraktivní zprávu: byla nečekaná, nebyla vyřčena celá, její pozadí je mírně řečeno pikantní a hlavními aktéry jsou známé tváře.

Jednou z nich je bývalá hvězda CNN Chris Cuomo, kterého Zucker před dvěma měsíci vyhodil. Vyšlo totiž najevo, že moderátor pomáhal bratrovi, exguvernérovi New Yorku Andrewu Cuomovi, zjišťovat informace o ženách, které ho obvinily ze sexuálního obtěžování.

Právě během vyšetřování kauzy Cuomo udělal Zucker podle svých slov chybu, kvůli které nyní odchází.

„Během vyšetřování aktivit Chrise Cuoma v CNN jsem byl dotázán, zda mám vztah s mojí nejbližší kolegyní, s níž jsem pracoval dvacet let,“ začal Zucker e-mail, který zaměstnanci zpravodajské stanice dostali do svých schránek ve středu minutu po jedenácté dopoledne.

„Přiznal jsem, že se ten vztah během posledních let prohloubil. Měl jsem to oznámit v době, kdy začal, ale to jsem neudělal. Byla to chyba. Kvůli tomu dnes rezignuji,“ dodal.

CNN je vlastněna společností Time Warner. Tu v roce 2018 koupila telekomunikační firma AT&T, která vlastní HBO a Warner Bros. Loni se dohodla na koupi stanice Discovery, která se sloučí s Time Warner, a stane se tak streamovacím gigantem.