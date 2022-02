Česká národní banka dál šlape na inflační brzdu. Základní sazbu zvýšila na 4,5 procenta

Navýšení základní repo sazby na 4,5 procenta analytici očekávali. „Mělo by však jít o poslední mimořádnější zvýšení. Nyní by již měla ČNB měnit úrokové sazby spíše po menších krocích. Jak již naznačili někteří členové bankovní rady před čtvrtečním jednáním, vysoké sazby poblíž pěti procent by nemusely v tuzemské ekonomice zůstat dlouho. V závěru roku by ČNB mohla již začít zvažovat jejich postupné snížení,“ míní hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

V prosinci dosáhl meziroční růst cen 6,6 procenta a začátkem letošního roku by měl být ještě výraznější. V lednu totiž firmy tradičně přeceňují své zboží a služby, takže v cenících zohledňují zvyšování nákladů. Od Nového roku navíc stát skončil s odpouštěním DPH na energie, což na sklonku předešlého roku inflaci zpomalovalo. Za leden, pro který ještě nejsou dostupná data, proto analytici očekávají meziroční inflaci až na úrovni