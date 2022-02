Babiš je hypermotivovaný. Chce být prezidentem, aby neskončil ve vězení, říká strůjce Zemanova úspěchu

S Petrem Pavlem či Danuší Nerudovou na Hradě by prý měl dobré spaní, šance uspět v prezidentských volbách jim však příliš nedává. Andreje Babiše by podle něj mohl porazit Josef Středula – tomu prý šéf ANO na záda nenamaluje duhovou ani evropskou vlajku. Volit chtěl Miroslava Kalouska, ten ale mezitím kandidaturu vzdal. Možné uchazeče na nejvyšší ústavní post hodnotí podnikatel Petros Michopulos, který se v 90. letech podílel na vzestupu Miloše Zemana.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Kdo má šanci porazit v boji o Hrad Andreje Babiše.

Co u generála Petra Pavla nepřekousne volič ODS ani volič SPD.

Zda je podle Petra Michopulose hloupější Miloš Zeman, nebo Andrej Babiš.

Nevím, jestli má marketingový expert stejné preference a cítění jako normální volič, ale koho byste chtěl za prezidenta?

Já chci za prezidentku Angelu Merkelovou. Ale nevím, jestli je to v téhle zemi populární názor.

K Čechům má blízko, jen nevím, jak by z Hradu zněla ta němčina.

Tak dobře. kdybych si měl vybrat z těch, kteří mohou být prezidenti a reálně o tom uvažují, asi bych volil Kalouska (rozhovor vznikl před tím, než expředseda TOP 09 řekl deníku Právo, že kandidovat nebude, pozn. red.).

Proč?

Protože je z těch lidí nejzkušenější a ve většině názorů mi konvenuje. Myslím si, že už je dost vybouřený a nebude si potřebovat něco dokazovat a hladit si tak ego.

Takže Kalousek se už dovyváděl?

Myslím, že už se dovyváděl dost. A je pro mě hodně důležité, že už mě nemá čím překvapit.

Já myslela „čím zklamat“.

Ne. Zklamání mi nevadí. Já nesnáším překvapení.

Proč?

Protože to je většinou ještě horší než zklamání. A myslím si, že Kalousek by roli prezidenta zvládl.

To asi ano.

Čímž netvrdím, že se prezidentem stane. Ale kdybych měl pravomoc všech občanů České republiky a měl bych vybrat, kdo prezidentem bude, vybral bych asi jeho. Klidně bych si vybral i Mirku Němcovou. Ta ale nechce být prezidentka.

Co byste Kalouskovi ohledně kampaně poradil, aby porazil Andreje Babiše nebo někoho jiného silného?

Já si nejsem úplně jistý, jestli se mu dá poradit něco, čím by porazil Babiše, protože averze vůči Kalouskovi je tak strašná, že je otázka, jestli by vůbec dokázal projít prvním kolem do druhého.

Když jste měl v roce 1996 v ruce materiál jménem Miloš Zeman a věděl jste, že musí porazit Václava Klause, přišlo vám to jednodušší než tato situace?

No to určitě. Bez problémů. Zeman v té době nebyl tak negativně popsaný list. Nevím, do jaké míry si dokážete vzpomenout na atmosféru půlky devadesátých let.

I v Zemáku jsem seděla.

Fakt, jo? Negativní naladění vůči Klausovi po roce 1996 bylo fakt brutální.

A Babiš není negativně popsaný list?

Babiš je negativně popsaný list, není ale negativně popsaný třeba u třiceti procent voličů. Když budeme dělit společnost na dva tábory, v a jednom táboře máte voliče koalice Spolu, Pirátů, STAN, části socanů a Zelených. A na druhé straně jsou voliči ANO, SPD, komunistů, části socanů, Trikolóry, Přísahy… Teď si vezměte, že ve druhém kole bude Andrej Babiš s kýmkoli. Opravdu s kýmkoli.

Dostane se jednoznačně do druhého kola?

Jednoznačné není nic, ale je to velmi pravděpodobné. Ve druhém kole tedy máte Andreje Babiše a kohokoli proti němu. Tím pádem tam postoupí někdo, kdo vyhovuje voličům Spolu, Pirátů a STAN. Asi zhruba tušíte, jaký typ člověka to bude.

Tak mi řekněte, jaké argumenty použije tenhle člověk ve druhém kole, aby voliči Přísahy, SPD, komunistů volili jeho, a ne Babiše. Ten těmto voličům bude říkat: „Já jsem tady vlastenec, já vás zachráním před migrací, já vám poskytnu sociální jistoty, se mnou víte, do čeho jdete. A tenhle pán nebo paní je kolaborant, a když ho zvolíte, ztratíme veškerou suverenitu a jsme ztraceni na věky.“

A má hotovo?

Máte na to čtrnáct dní. Když při takhle vypjaté atmosféře má Babiš třetinu médií a druhá třetina je naladěná na tuhle notu, komu to voliči Přísahy, SPD a komunistů hodí? Jak chcete dokázat, aby tihle lidé nevolili Andreje Babiše? Tito voliči nebudou mít jinou možnost.

