„Tvrdá lekce pro profesora Adama.“ Šéf vyšetřovací komise líčí odhalení manipulací i ponaučení pro českou vědu

Ještě než chemik Vojtěch Adam stačil nastoupit do funkce rektora Mendelovy univerzity, rozhodl se rezignovat. Vyšetřovací komise, která zkoumala několik článků jeho týmu, potvrdila u části z nich úmyslnou manipulaci s daty. Šéf komise, evoluční biolog a ředitel Středoevropského technologického institutu CEITEC Pavel Tomančák v rozhovoru vysvětluje, jak vyšetřovatelé postupovali a co odhalili.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

O jak velké prohřešky jde a jak se mohly stát.

Jaký vzkaz vysílá kauza české vědě.

Co vypovídá o kvalitě vědeckých časopisů.

Jak může nyní chemik Vojtěch Adam očistit svou vědeckou pověst.

Kdy jste se poprvé dozvěděl o podezření z úmyslné úpravy dat v článcích týmu Vojtěcha Adama?

V říjnu, kdy byl Vojtěch Adam zvolen rektorem a na Twitteru se okolo toho rozvinula diskuse pod příspěvkem bývalé rektorky Danuše Nerudové.

Vědci poukazovali na záznamy z fóra PubPeer, kde odborníci z celého světa označují možná pochybení v článcích a vyzývají jejich autory k vysvětlení. Co jste si pomyslel, když jste viděl záznamy pod jménem Vojtěcha Adama, kterých se postupně nakupilo přes dvacet?

Z pohledu ředitele konsorcia CEITEC jsem to považoval za velice závažnou věc, která primárně poškozuje dobré jméno instituce, kterou vedu. Jsem zvyklý reagovat na Twitteru na podobná témata okamžitě, ale protože jsem v instituci zainteresovaný, snažil jsem se spíš nereagovat a zjistit, co za tím je.

Situace eskalovala, když se do tématu vložil Leonid Schneider, novinář zabývající se kauzami vědecké integrity. Adresoval e-mail všem institucím, kde Vojtěch Adam pracuje nebo pracoval: rektorům Mendelovy univerzity a VUT, ředitelům různých organizací na CEITEC a také Evropské výzkumné radě. V té chvíli se kauza stala mezinárodní a věděli jsme, že s tím musíme rychle něco dělat.

Kdo udělal první krok k založení komise?

Dalo by se říct, že já. Vojtěch Adam působí ve třech různých institucích a všichni jejich statutární reprezentanti uvažovali, jak to řešit. Navrhl jsem, abychom postupovali společně. Bylo by kontraproduktivní, kdyby Vojtěcha Adama vyšetřovaly tři nezávislé komise, a tak jsme postavili jednu napříč institucemi.

Zdůraznili jsme, že se pokusí vyšetřit vědeckou stránku věci – takže bude vyšetřovací, ne etická. Na to má totiž každá univerzita zvláštní regule.

Takže jste si na sebe vzal onu roli „vědeckého policajta“?

Do určité míry ano. Ale dohodli jsme se, že vznik komise oznámí Danuše Nerudová jako hlavní zaměstnavatel Vojtěcha Adama. On od začátku souhlasil s tím, že bude komisí vyšetřován.

Jakou roli tedy v komisi hrála Danuše Nerudová? Je ekonomka, zatímco Vojtěch Adam chemik.

Chtěli jsme, aby v komisi figurovali zástupci všech zainteresovaných stran, a na Mendelově univerzitě bylo těžké najít někoho, kdo by nebyl ve střetu zájmů. Nakonec jsme do komise přizvali člena vědecké rady univerzity, profesora Jaroslava Doležela z Olomouce.

Paní rektorka byla součástí komise a účastnila se v podstatě jen jejího prvního sezení. Sama dospěla k závěru, že