Vláda schválila smlouvu o Turówu. Za Fialou přiletěl polský premiér Morawiecki

Česká vláda včera schválila smlouvu s Polskem o dole Turów. Bod byl na jednání vlády zařazen v utajeném režimu. Podle agentury PAP smlouvu – rovněž v utajeném režimu – včera večer schválila i polská vláda. Do Prahy přiletěl polský premiér Mateusz Morawiecki, který se sešel se svým českým protějškem Petrem Fialou. Podle informací Deníku N by oba premiéři měli smlouvu, na které se obě země nemohly dohodnout víc než rok, podepsat. Česko by oproti původnímu návrhu mělo dostat od Polska větší kompenzace.

Jednání o smlouvě začala loni na podzim. Podle hydrogeologů totiž z české strany kvůli stále se přibližující polské těžbě hnědého uhlí utíká voda. Součástí smlouvy měly být finanční kompenzace, zajištění a stavba podzemní bariéry a nadzemního zalesněného valu či monitoring možných škod.

Jednání ale nevedla k žádnému výsledku, a Česko proto v únoru 2021 podalo kvůli Turówu žalobu k Soudnímu dvoru EU. Nikoli ovšem kvůli samotným dopadům těžby, která se má postupně přibližovat k hranicím, nýbrž kvůli procesům při udělování koncese do roku 2026 (mezitím ji ovšem polská strana prodloužila až do roku 2044).

Česko zároveň požádalo o předběžné opatření, kterým by soud – do finálního verdiktu – těžbu zastavil. To se skutečně stalo, ale těžba běží dál. Kvůli neplnění tohoto opatření soudní dvůr Polsku v září vyměřil denní pokutu 500 tisíc eur (v přepočtu necelých 13 milionů korun). Ty mají směřovat do unijního rozpočtu, Varšava je ale zatím odmítá platit.

Jednání trvala víc než rok, polští vyjednavači z nich několikrát odjížděli i v noci, bez domluvy. Nová ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) odjela hned v lednu do Varšavy za polskou ministryní Annou Moskwovou. Ani z tohoto jednání se ale nevrátila s konkrétním výsledkem.

Podle informací polské agentury PAP se nicméně vyjednávači obou stran v posledních dnech dohodli. Obě vlády proto na svých včerejších jednáních smlouvu schválily. „K Turówu byl bod v utajeném