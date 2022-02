Notes: Babiš do výborů nechtěl, ale dopadlo to jako vždycky

Prezident Miloš Zeman dnes do funkce jmenoval nového předsedu Nejvyššího správního soudu. Stal se jím Karel Šimka. „Budu rád, když se vám podaří tuto tendenci, která tak trochu kazí renomé naší soudní soustavy a vede k poznámkám o soudcokracii, případně o třetí komoře Parlamentu, když se vám tuto tendenci podaří potlačit tak, aby se Nejvyšší správní soud věnoval skutečně záležitostem práva,“ řekl mu Zeman při slavnostním ceremoniálu.

Nejvyšší správní soud dnes zrušil podmínku očkování či prodělání nemoci pro vstup do restaurací a ubytování v hotelech. Podle soudce nemůže být cílem opatření, aby stát nutil lidi k očkování. Podmínky předkládání certifikátu přestanou platit 9. února.

Počty nových případů covidu (už zase) lámou rekordy, nemocnice ale ve švech nepraskají (aspoň tedy zatím). Někteří ale stále (velmi hlasitě) protestují proti opatřením i očkování, jiní svou nespokojenost dávají najevo tišeji – e-mailem. Například vedoucí lékař záchranky v Kroměříži Marek Obrtel, který loni rozeslal svým spolupracovníkům z kroměřížské záchranky e-mail s nepravdami o očkování proti covidu nebo materiály, které propagoval i Volného Volný blok. Spolupracovníci bývalého vojenského lékaře, který je známý svými proruskými aktivitami, se proto bouří. Sám Obrtel tvrdí, že tvrzení má podložená, a za svým vystupováním si stojí.

To v Dánsku všechna proticovidová opatření zrušili. Omikron je mnohem mírnější a opatření za současných okolností již neměla smysl, usoudila vláda. Restaurace i kluby zrušení opatření vítají. Někteří ale chtějí nosit respirátor dál – kvůli zdraví i třeba kvůli blížící se dovolené. Situaci přímo ze země Lega popisuje Albína Mrázová.

Poslanci stále jednají o novele pandemického zákona. Už od úterního rána. A to především kvůli obstrukcím poslanců z hnutí SPD, kteří hovoří a hovoří… hovoří ve dne i v noci. Ústavní právníci varují, že zákon dává pravomoc omezovat svobodu jen do rukou ministra zdravotnictví. Navíc ani nová legislativa nezaručí, že se soudy kvůli opatřením už nebudou opakovat. „Soud rušil platnost některých opatření proto, že nebyla dostatečně odůvodněná. A to se může stát i při přijetí pandemického zákona. Bude tedy nadále klíčové, jak ministerstvo zdravotnictví navrhovaná opatření vždy zdůvodní,“ upozorňuje ústavní právník Kudrna.

Andrej Babiš do politiky nechtěl, premiérem být nechtěl a ani do výborů nechtěl… a dopadlo to jako vždycky. Babiš zveřejnil snímek, kde je na výboru pro evropské záležitosti sám, protože byl zrušen (kvůli jednání Sněmovny a obstrukcím SPD). „Rozpočtový výbor, kam jsem chtěl jít v 9 hodin, také zrušený. Školský výbor totéž. Hezké ráno všem,“ poznamenal ve svém tweetu a snažil se tak budit dojem, že zatímco on maká, ostatní ne.

Mobilní aplikace Tečka mnohým lidem po očkování nebo prodělání covidu neukazovala příslušné certifikáty. V tom případě odborníci radí restartovat – přeinstalovat aplikaci v osobním profilu. Pokud ale certifikát nemáte ani na stránkách ocko.uzis.cz, je třeba se obrátit na (horkou) linku 1221. O trablech s certifikáty píše Iva Bezděková.

Ministr spravedlnosti Blažek požádal o roční odklad projednání Istanbulské smlouvy, která například odsuzuje domácí násilí nebo sexuální obtěžování. Proč se Fialova vláda k podpisu smlouvy nemá? Hostem podcastu Studia N je Hanka Mazancová.

V říjnu 2017 nastražená bomba zabila investigativní maltskou novinářku a matku Daphne Caruana Galiziovou. Její syn se proto rozhodl vést nadaci nesoucí její jméno, která usiluje o dosažení spravedlnosti. „Myslím si, že dosáhnout spravedlnosti je možné, ale také si uvědomujeme, že náš soudní systém je extrémně křehký. Ty překážky jsou zdrcující a neuvěřitelné,“ říká v rozhovoru investigativec a softwarový inženýr Matthew Caruana Galizia.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

„Stát nesmí lidi do očkování nutit,“ rozhodl Nejvyšší správní soud

Experti: Pandemický zákon má rizika

Tečka někdy zlobí. Jak postupovat?

Podnikatelé se neshodnou, co dál s EET

Ruská propaganda: ochránce míru ve světě

PIMS postihne celé tělo, naprosto člověka zdecimuje, popisuje Adéla Elbel

Nebinární pohled na krutost

Dokázala by Ukrajina čelit ruskému útoku?

Šéf mravnostního: Dva roky za znásilnění? To je výsměch