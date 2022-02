Ministerstvo má teď dvě možnosti, jak opatření v restauracích a hotelích po našem rozhodnutí ještě udržet, popisuje soudce

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část opatření ministerstva zdravotnictví, podle které do restaurací a hotelů nesmějí neočkovaní nebo lidé, kteří neprodělali covid-19 (kromě dětí a výjimek). Resort má možnost do středy 9. února přijít s úpravou, pak rozhodnutí soudu začne platit. „Argumentem ministerstva zjednodušeně nemůže být – my jim nemůžeme očkování přímo nařídit, tak jim ale zakážeme někam chodit –, aniž by to ministerstvo nějak zdůvodnilo,“ říká v rozhovoru s Deníkem N soudce Petr Mikeš, který předsedal rozhodujícímu senátu NSS.