„Stát nesmí lidi nutit do dobrovolného očkování.“ Restaurace mají být podle soudu pro všechny, Válek dostal týden na nápravu

Pokud ministerstvo zdravotnictví nepřepíše či jinak nezdůvodní část opatření týkající se vstupu do restaurací a ubytovacích služeb, ve středu 9. února o půlnoci přestane pro vstup platit podmínka očkování nebo prodělání nemoci v minulém půl roce. Podle Nejvyšší správní soudu pro něj ministerstvo nemá oporu v pandemickém zákoně. Cílem opatření navíc podle soudů nemůže být, aby stát nutil lidi do očkování, které je dobrovolné.

Podle mimořádného opatření z 29. prosince dosud platí, že do restaurací, barů, hotelů, tanečních klubů, diskoték a dalších podobných zařízení mohou vstupovat pouze lidé, kteří se personálu prokáží ukončeným očkováním či prodělaným covidem-19 v posledních 180 dnech. Výjimku mají lidé, kteří se očkovat nemohou, děti do 18 let a lidé, kteří se očkovat začali. Těm stačí negativní výsledek PCR testu, který není starší než 72 hodin. Úplnou výjimku mají děti do dvanácti let, ty se nemusí prokazovat ničím.

Pokud ovšem ministerstvo toto opatření jinak nezdůvodní, 9. února tato část přestane platit a do zmíněných zařízení budou moci všichni – s jedinou výjimkou, a to osob s příznaky covidu-19.

„Nejvyšší správní soud již v minulosti uvedl, že ministerstvo zdravotnictví nemá oporu pro omezování tohoto typu provozoven v takzvaném pandemickém zákoně, nejde-li o technická opatření, jako je například používání desinfekce či rozmístění míst k sezení. Jejich činnost by ministerstvo mohlo omezit jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nicméně to jen vůči osobám podezřelým z nákazy,“ zdůvodnil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) předseda senátu Petr Mikeš.

Tisková zpráva NSS ovšem zároveň upozorňuje, že „soud však také již v minulosti uvedl, že podezřelým z nákazy bez dalšího nemůže být každý. To by bylo přípustné jen tehdy, pokud by bylo možné považovat celou ČR za takzvané ohnisko nákazy, což však musí Ministerstvo zdravotnictví tvrdit a prokázat.

Opatření nesmí nepřímo nutit k očkování

Podle Mikeše je také zásadním problémem, že opatření