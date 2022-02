Ať si o účasti na olympiádě rozhodne velvyslanec, říká Lipavský. Jeho přítomnost na ceremoniálu ale schválil

Ministerstvo zahraničí oficiálně tvrdí, že o účasti na zahájení olympijských her si rozhodne sám velvyslanec Tomšík. „Vyhodnocení účasti na akcích necháváme na našich diplomatech. Jsou našimi experty a oni na místě mají nejlepší podmínky situaci vyhodnotit. Účast koordinujeme s většinou diplomatů EU. Naše ambasáda podporuje početnou českou reprezentaci, a to hlavně z konzulárního hlediska,“ odepsala mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do na otázku, zda bude velvyslanec Tomšík Česko na zahájení her zastupovat.

Dokumenty ministerstva zahraničí, které má Deník N k dispozici, však ukazují, že Černínský palác s Tomšíkovou účastí na zahájení zimní olympiády už nyní počítá. Dále z nich vyplývá, že kromě českého velvyslance mají na ceremoniál dorazit