Covid zasáhl oba jeho světy. Mrzí mě, že se jako křesťané necháme ovlivňovat dezinformacemi, říká lékař a kněz

V neděli v podvečer prochází řádový kněz Martin Moravec prostory kláštera křižovníků s červenou hvězdou na pražském Starém Městě. V sousedství Karlova mostu vznikne zázemí pro domácí hospic.

Prostory jsou téměř připravené. Během následujících dvou let by se měla dotáhnout i veškerá administrativa. Církevní řád bude jezdit pečovat o nemocné a spustí poradenství rodinám a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jedním z těch, kteří by se o lidi na sklonku života měli starat, je právě Moravec. Kromě svého duchovního poslání má totiž profesi, která u církevních hodnostářů v Česku není úplně běžná – je lékař.

„Hospic je místo, kde se střetává pastorační činnost s možností pomoci potřebným,“ vysvětluje s nadšením ze vznikajícího místa. A právě spojení těchto prvků se stalo v posledních dvou letech důležitou součástí Moravcova života.

Jako internista působí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde pomáhal i s péčí o covidové pacienty. Kromě toho zde pracuje jako kaplan. K tomu má i svou církevní roli. Sám říká, že spojení obou profesí není příliš časté. „Je to časově náročné, navíc