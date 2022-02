Hlavně nehrotit! Německo se v ukrajinské krizi drží zpátky, protože nemá plán

Analýza: První krize nečekala na německého kancléře Olafa Scholze dlouho. Ruské vojenské manévry u hranic s Ukrajinou staví nového lodivoda spolkové republiky do situace, kdy musí určit, kterým směrem svou zemi povede. Na to, aby Německo zaujalo rázný postoj, ať už vůči Rusku, nebo svým spojencům v NATO, je tato země příliš váhavá. Německo v zahraniční politice nechce překračovat svůj stín. Ovšem na to, aby se Německo drželo opatrně u zdi, je zase tato země příliš veliká, což Olaf Scholz dobře ví.