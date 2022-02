Přes deset miliard naočkovaných dávek. Třetina populace světa ale nemá ani jednu

Po celém světě bylo podáno přes deset miliard dávek vakcín proti covidu. Za více než 13 měsíců očkování by toto množství vystačilo na minimálně jednu dávku pro každého člověka na světě. Každý ji ale zdaleka nedostal. Milník naopak ilustruje nerovnoměrnou distribuci vakcín. Zatímco mnohé bohaté země už dosáhly vysoké proočkovanosti populace, často i s posilujícími dávkami, mnoha chudším oblastem – zejména v Africe – se to stále nedaří. Evropská unie a USA jsou ale největšími dárci chudším zemím.

Dílčí cíl podání deseti miliard dávek proticovidových vakcín byl podle serveru Oxfordské univerzity Our World in Data překonán minulý pátek. Po celé zeměkouli v současnosti žije kolem 7,9 miliardy lidí. Teoreticky by to mohlo znamenat, že každý člověk na světě obdržel alespoň jednu dávku vakcíny. Jak přesně to tedy vypadá v praxi?

Rovnoměrnost celosvětové distribuce očkovacích látek i po více než roce od začátku vakcinace zůstává nevyvážená. Většina vakcín totiž byla