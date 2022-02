Po letech sporů mezi Západem a Východem začínají platit nová pravidla pro řidiče kamionů. Výsledný kompromis chtěli i Češi

Proti tomu ostře vystupovaly „nové“ členské země v čele s Litvou, Maďarskem a Rumunskem, které trvaly na výjimce z této směrnice pro dopravce. Výjimku se podařilo prosadit, má ale řadu omezení. Výslednou podobu v době jednání prosazovala i Česká republika.

Tuzemští dopravci zastřešení sdružením Česmad Bohemia lobbovali právě za kompromisní podobu balíčku. Argumentovali tím, že řidič může během jediného dne projet hned několika zeměmi. Pokud by měl dodržovat všechna pravidla jednotlivých zemí, týkající se například odpočinku či mzdy, bylo by to administrativně téměř nezvládnutelné. Firmy by navíc měly větší náklady – musely by totiž vyplácet zahraniční minimální mzdu, do které se nezapočítávají české diety.

Český přepravce nakonec nebude muset