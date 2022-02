Netransparentní politik nemá ve vládě místo, říká syn zavražděné maltské novinářky

Maltský investigativec a softwarový inženýr Matthew Caruana Galizia byl 16. října 2017 doma, když zaslechl výbuch. Kvůli náloži nastražené v autě zemřela v tu chvíli jeho matka, investigativní novinářka Daphne Caruana Galiziová. Matthew vede od roku 2018 nadaci nesoucí jméno zavražděné novinářky a usiluje o dosažení spravedlnosti. „Snažím se nemít obavy o své bezpečí, nechci, aby to ovlivňovalo mou práci. Pokud by to tak bylo, znamenalo by to, že vrazi vyhráli.“