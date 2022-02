Olympiáda připomíná smlouvu s Mefistem. V absolutním cynismu si držíme palce na nové Nagano

Olympiáda zažívá krizi legitimity. Čína pošlapává lidská práva, ale žádat po sportovcích bojkot her v Pekingu není fér. Hlavní odpovědnost má ležet na Mezinárodním olympijském výboru, jenže asymetrie moci je obrovská, říká ve velkém rozhovoru k začátku Zimních olympijských her Peking 2022 sociální a politický filozof sportu Vojtěch Ondráček.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: V čem bude olympiáda v Pekingu úspěšná, i když na ni prší kritika.

Proč olympijské hry nejsou a nikdy nebyly apolitické.

Jak se stalo, že olympiádu může pořádat vláda, která páchá lidskoprávní zločiny.

Jaká dilemata se pojí s bojkotem pekingských her.

Proč je z Číny sportovní velmoc.

Jaká je cena za lyžování v polopoušti.

Proč je Mezinárodní olympijský výbor nedemokratický a jak je možné, že má jako nezisková organizace takovou moc nad národním vládami.

Není to ani rok, co jsme sledovali letní olympiádu v Tokiu. Hry v mnoha ohledech problematické a obtížné jak pro Japonsko a Japonce coby pořadatelskou zemi a hostitelský národ, tak pro sportovce i organizátory. A v pátek oficiálně začínají ZOH Peking 2022. Z Tokia známé potíže přetrvávají a k nim se přidaly mnohé další. Kritika Číny jako pořadatelské země, bojkoty, obavy. Čekají nás jedny z nejproblematičtějších her v moderních olympijských dějinách?

Z jistého hlediska to bude ryze úspěšná olympiáda. Ostatně jako Tokio. Sportovní spektákl, úžasné výkony, radost z medailí vítězných národů, vše bude velké. Bude se útočit na rekordní sledovanost, kterou zvýšily už poslední ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu, které podle Mezinárodního olympijského výboru (MOV) sledovalo 28 % obyvatel planety.

A letní olympiáda?

Letní je ještě populárnější, ale tam už se projevil problém – Tokio bylo méně sledované než předchozí letní hry v Riu. Souvisí to s krizí legitimity olympijských her, ale k té se asi ještě dostaneme. Když zůstaneme u Pekingu: spolu s Tokiem ho vnímám jako takový vrchol, na kterém už se ale projevuje propad. S Tokiem svět soucítil, že tam kvůli protivirovým opatřením nesmějí zahraniční diváci. Přitom právě oni jsou z hlediska pořadatele hlavním důvodem pro hry. Ty lákají desítky milionů turistů, ať už na hry, nebo i dlouho po nich na místa spjatá s olympiádou. Bez nich jde z hlediska pořadatele o slušně řečeno nesmyslnou záležitost – bez eufemismu v podstatě o tragédii.

Počkejte, co radost ze sportu? Napínavá soutěž, triumfy?

Jistě, jenže sport už