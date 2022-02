Polsko potřebuje v ukrajinské krizi Západ víc než kdy jindy. Ukazuje mu ale vztyčený prostředník

Komentář Petra Janyšky: Polsku dělá ukrajinská krize velké starosti. Ukrajina je jeho velký přímý soused. V Polsku pracuje přes milion Ukrajinců, Polsko je pro ně Západ a Evropská unie. Pokud Rusko jakoukoli formou na Ukrajinu zaútočí, bude to mít na Polsko přímý dopad: vlna desetitisíců uprchlíků, destabilizace na polské východní hranici, doma politická nervozita a napětí. To je chvíle, kdy každá země pracuje na co nejlepších vztazích se svými spojenci, protože bez nich by to sama nemusela „uhrát“. Polsko má takové dva: USA, respektive NATO, a státy Evropské unie. Jenže s oběma si zcela iracionálně zadělalo na vážné konflikty.