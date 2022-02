Před 16 lety vylovili potápěči u Montevidea z vraku sochu s masivním hákovým křížem, která zdobila za druhé světové války příď německé opancéřované lodě Admiral Graf Spee. Nyní soud státu nařídil, aby poslal hitlerovský artefakt do aukce. Politici ale upřednostňují jeho zničení.

Vydražit, nebo zničit podmořský nález? Uruguay řeší, co s nacistickou orlicí

Je z bronzu, váží hodně přes tři metráky a na výšku měří 230 centimetrů. Na mohutné hrudi má stopu po kulce a v pařátech hákový kříž. Monstrózní socha nacistické orlice je už 16 let bolehlavem uruguayských politiků.

Koncem loňského roku justice potvrdila dřívější rozsudek, že odlitek má být dán do dražby. Politici to nechtějí udělat a nejspíše se obrátí na ústavní soud. Bojí se totiž, že by se dravec se svastikou