Máte právo říkat nesmysly o covidu, ale nemáte pravdu

Komentář Petra Koubského: Konec je na dohled. Za několik týdnů se v Česku zruší všechna nebo skoro všechna protiepidemická opatření. Mnozí v tu chvíli prohlásí: vidíte, k ničemu to nebylo, my to říkáme celou dobu! Konečně uznali, že máme pravdu.