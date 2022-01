Notes: Hrad nepřímo potvrdil, že zprávu o Vrběticích skartoval. Policie teď chce jiný dokument

Poslanecká sněmovna tento týden kvůli masivním obstrukcím opozice neprojednala některé z předloh, které si vláda Petra Fialy dala jako svou prioritu. Opoziční poslanci v čele s předsedou SPD Tomiem Okamurou opět ukázali, že sněmovní jednací řád dává menšině řadu nástrojů, jak blokovat chod dolní komory. Podobné techniky dříve využívala i dnešní vládní většina. Podle ústavního právníka Jana Wintra to ale ve výsledku škodí všem, podotýká v textu Jana Tvrdoně.

Detektivové si podle zjištění našeho investigativního dua Lukáš Prchal a Zdislava Pokorná vyžádali od Pražského hradu protokol o nakládání s tajnou zprávou o Vrběticích, kterou měl Hrad zničit. Z dokumentu by mělo být patrné, kdo všechno měl k tajné zprávě přístup. Hrad ale zatím dokument detektivům nepředložil.

Po třech měsících skončilo Milostivé léto, díky kterému měli lidé ojedinělou možnost zbavit se některých dlouholetých dluhů. Podle odhadů se podaří z dluhů vyvázat nižší desetitisíce lidí. Řada dlužníků ale na pomoc nedosáhla, upozorňují v detailním materiálu Jana Ustohalová, Prokop Vodrážka a Ivana Kozáková.

Chemik Vojtěch Adam rezignoval na funkci rektora Mendelovy univerzity. A to jen pár dní poté, co ho rektorem jmenoval prezident. Důvodem je reputační problém: podezření z manipulace s daty. Filip Titlbach mluví ve Studiu N s Adélou Karáskovou Skoupou.

Od pondělí 31. ledna začíná platit tzv. ochranná lhůta třiceti dnů pro ty, kteří prodělali v minulých čtyřech týdnech covid-19. V přehledných grafikách Markéta Boubínová vysvětluje, kdy musíte do karantény a jaká pravidla platí při testování ve školách či v práci.

Další z cyklu vážných odpovědí na výstřední otázku: Můžete si doma vyrobit antihmotu? Ano, velmi snadno, říká Petr Koubský ve své nepravidelné rubrice Otázka a odpověď. Potřebujete k tomu jen banány.

Ruská protiukrajinská a protizápadní propaganda: co jsou její největší hity? Čemu Rusové věří? Petra Procházková popisuje, co se v posledních měsících stupňujícího se ruského napětí změnilo a které dezinformace kolují po sítích beze změny už osm let od začátku konfliktu.

Kdysi vlivný lobbista Tomáš Hrdlička změnil během pandemie svou byznysovou strategii. „Vsadil jsem na židovské: půda, cihla,“ říká v rozhovoru s Eliškou Hradilkovou Bártovou. Prodal akcie, skoupil poslední volné pozemky ve Špindlerově Mlýně a naplňuje své velkolepé plány. Nyní učinil první krok – zboural to, co mu stálo v cestě, a nakoupil, co ještě šlo.

O víkendu paralyzovaly velké protesty hlavní kanadské město Ottawu. Demonstrace proti vládním opatřením a vakcinaci doprovázela řada nevhodných incidentů. Premiér Justin Trudeau se musel uchýlit do bezpečného úkrytu. Co se o víkendu v Kanadě dělo, popisuje nová posila zahraničního oddělení Deníku N Anita Mejzrová.

Některé ženy mají z mužů takový strach, že to může při výslechu na policii způsobit komplikace. Ředitelka organizace proFem pomáhající obětem sexuálního násilí Jitka Poláková v rozhovoru s Renatou Kalenskou vysvětluje, proč její psychoterapeutky nepřesvědčují své klientky, aby šly znásilnění či domácí násilí oznámit na policii.

