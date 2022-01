Můžete si doma vyrobit antihmotu?

Otázka: Rád bych si doma připravil trochu antihmoty, je to možné? Odpověď: Je. Kupte si kilo banánů.

Než se dostaneme k antihmotě, musíme si povědět něco o hmotě. Veškerá hmota se skládá z atomů. Vzduch, voda, káva a šálek, vaše tělo, planety a hvězdy, to všechno jsou jen atomy a prázdnota mezi nimi. Atom si obvykle představujeme jako maličkou sluneční soustavu, kde se na místě Slunce nachází jádro složené z protonů a neutronů, na místě planet pak elektrony. O této představě se už skoro sto let ví, že tak docela neodpovídá realitě, lepší kompromis mezi přesností a názorností však ještě nikdo nevymyslel, takže se používá dál. (Viz též lži-dětem.)

Elektrony jsou nabité záporně, jádro atomu kladně. Opačné elektrické náboje se přitahují. Díky tomu drží atom pohromadě.

Proč jsou elektrony záporné a protony kladné? Žádné znaménko na sobě namalované nemají. Ve výzkumu elektřiny prostě musela nastat chvíle, kdy někdo přišel a řekl: tomuhle budeme ode dneška říkat plus, tomuhle minus. Stalo se to mnohem dříve, než kdokoliv věděl o nějakých protonech a elektronech – jakmile pochopíte, že existují dvě opačné polarity, nějaký název jim dát musíte. Rozhodnutí učinil Benjamin Franklin, americký politik, novinář, vynálezce a tak trochu také fyzik, někdy kolem roku 1750. Jako záporný označil náboj, který získá jantar třený kožešinou (slavná „ebonitová tyč třená liščím ohonem“ je v podstatě totéž, ebonit je tvrdá přírodní pryž, tedy pryskyřice, tedy jantar), znaménko plus tak zbylo pro náboj na skle třeném hedvábím.

Po jantaru – kvůli jeho schopnosti nabít se – pojmenovali koneckonců elektřinu jako takovou: řecky se jantar řekne elektron.

Z dnešního hlediska by byl Franklin býval udělal lépe, kdyby