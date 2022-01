Není vám současný stav vzdělávacího systému FUK? Cesty ke změně hledá Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Jak se připravit na výzvy dnešního i budoucího světa? Co a jak (se) učit v mnohdy těžkopádném školním systému? Pro všechny, kterým to není FUK, je určen druhý ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání, který organizují Centrum současného umění DOX a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání ve spolupráci s platformou uMĚNÍM. Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK proběhne od 2. do 22. února 2022, online i offline. Zapojeno je přes 30 kulturních subjektů napříč republikou a účastníky čeká více než 110 festivalových aktivit.