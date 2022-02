Česko se stalo evropským šampionem v nedostupnosti bydlení. Analyzujeme, jak z této pasti ven

Poslední nemovitost, kterou se makléřce Lucii Tůmové povedlo udat, byl třípokojový byt v panelovém domě. Umakartové jádro, staré tapety, původní elektrické rozvody. Nachází se v nijak zvlášť populární pražské čtvrti Modřany. Přesto se prodal za 6,5 milionu korun.

Kupec je složil v hotovosti. „Rodiče, kteří nejsou z Prahy, ho koupili dceři. Dívka tady studuje, má tu přítele a chce tady zůstat. Takže rodiče prodali akcie a něco měli naspořeno, nechtěli to nechávat v bance, tak to investovali do bytu,“ vysvětluje Tůmová. Je to jeden z příkladů prudkého nárůstu cen nemovitostí. Ten byl v Česku podle Eurostatu v posledních letech jeden z nejprudších v Evropské unii.

Zkušenost Lucie Tůmové pak ukazuje, jak se s tímto růstem český trh s nemovitostmi proměňuje. Složit v hotovosti 6,5 milionu korun není něco, co by dokázala většina obyvatel Česka. Přesto u realitních makléřů takových kupců přibývá. „Dřív lidé kupovali byty z 90 procent pro sebe na vlastní bydlení, teď je to zhruba půl na půl. Lidé se bojí mít peníze v bance, stahují je a kupují nemovitosti. Ani nechci říkat na investici, že by je pronajímali. Spousta z nich je prázdná, aby si uložili hodnotu peněz,“ vysvětluje makléřka s více než dekádou zkušeností.

Chuť investovat se netýká pouze bytů. Brněnská makléřka Jana Bodáková před časem prodala garáž pro jedno auto za