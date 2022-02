Biden se chystal podpořit opravy mostů a nedaleko něj jeden spadl. Jaký je stav americké infrastruktury?

Donald Trump sliboval opravu americké infrastruktury často, ale nikdy ani nepředložil plán, jak by to chtěl udělat. Joe Biden má během prvního roku vládnutí plán i zákon, ale nedaří se mu přesvědčit Američany, proč je to důležité. A mezitím v Americe padají mosty.

„Když vidím ty rozpadající se silnice a mosty, zchátralá letiště a továrny, přesouvající se do Mexika a dalších zemí, vím, že to všechno se dá spravit“, prohlašoval během prezidentské kampaně v roce 2016 Donald Trump. Americká infrastruktura – silnice, mosty, letiště, tunely, železnice, přehrady a rozvodné sítě – se sice nerozpadá, ale v neutěšeném stavu se nachází dlouhodobě.

Názorně se to ukázalo naposledy v pátek, kdy se zhroutil více než padesát let starý a frekventovaný most v pensylvánském Pittsburghu. Most se náhle zřítil pouhých pár hodin před návštěvou prezidenta Joea Bidena, zrovna když po něm projížděla auta. Obrovské škody, deset zraněných a jen shodou okolností