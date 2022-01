Toho chci na Hradě, je stejně špatný jako já

Já bych volil toho Janouška, nebo jak se jmenuje, aspoň bude legrace! Je prostě jinej, chápeš, bude to zajímavý! A co teprve Tomio, to by byla show! Zájezdy plyšáků do Sněmovny třeba. Nebo ta právnička – měli bychom za prezidentku krásnou blondýnu a Slováci by se na nás nemohli vytahovat! Trošku oživení do té politiky, začíná to být otrava, seriózní pánové jako Fiala a předtím Drahoš, prosím vás. Kdo se na to má koukat, mámo, přepni to, vždyť je to nuda.

Podobně roli prezidenta pojímal ve Stopařově průvodci po galaxii Zafod Bíblbrox, jehož úvaha zazněla v úvodu tohoto textu, a mělo to vcelku úspěch. Vůbec se neorientoval, byl zběsilý a třeskutě zábavný.

Co vlastně mají figurky zvané prezidentští kandidáti představovat? Představují vůbec něco, nebo jsou jen šidítkem k odvedení pozornosti davu, muletou toreadora odvracející zrak býka od meče, chvějícím se okvětím kolem chřtánu masožravky?

Svět se přesunul na obrazovky televizí a monitory počítačů. Bavte nás, neobtěžujte a nekraďte nám knedlíky z talíře, jinak si dělejte, co chcete. Úplně zmizela z povědomí lidí příčinná souvislost mezi zvolenými zástupci jich samých a kvalitou veřejného života v zemi. A co hůře, zapadla i myšlenka na to, že má-li být lépe, je třeba jmenovat do vedení státu ty nejlepší z nás. Ne, ještě jinak to je – nikdo už vpravdě neví, co má pojem „nejlepší z nás“ znamenat.

Že by nejúspěšnější? Nejbohatší? Nejviditelnější, největší bavič? Jaká jsou vlastně kritéria výběru – IQ, tituly, majetek, funkce, životopis, původ…? Kdo je nejlepší, kdo je ten, komu ne součtem hlasů ve volbách, ale vnitřním přesvědčením dáme důvěru, aby nás provedl úsekem našich životů a státních dějin?

Nevíme. A nevíme-li, co chceme a co máme požadovat, nemůže dojít ke shodě ani smysluplnému výsledku. Důsledkem pak bude další deziluze a devalvace hodnot.

Klíčem by mohla být četba knih mého mládí. Dobrodružné příběhy z Aljašky nebo Severní Ameriky, pamatujete? Indiáni, Eskymáci.. Vždycky byla nějaká rada starších, shromáždění moudrých, kterým se důvěřovalo. Pamatovali mnoho zim, byli rozvážní, věděli své a jejich slovo platilo. Moudří kmene. A tato hodnota zmizela, vyprchala jako vůně z kapesníčku.

Moudrost, nadhled, schopnost přemýšlet, formulovat názor a domýšlet důsledky. Filozofie dnes kojí neduživé nemluvně Moudrosti v nejzazším koutě sirotčince. Mléko vzdělání zkyslo. Univerzity vyžadují fakta a dovednosti, nikoliv schopnost uvažování, analýzy, filozofie se stala pojmem z dějin starověkých kultur.

Absolventi filozofických směrů jsou stíháni posměchem obecného lidu jako v praxi nepoužitelní intelektuálové, tyjící z peněz těžce pracujících. Slyšeli jste v posledních letech někde v běžném životě obdivné „To je tak vzdělaný a moudrý člověk!“ či něco podobného? Já ne, a pokud výjimečně, tak od vzdělaných a moudrých lidí. Jinak Vysoká škola života forever!

Jak pravil Martin Luther King v onom slavném projevu, mám sen. Sen o světě, kde vzdělání a kulturní úrovni bude vrácena prestiž, jakou si zaslouží. Kde univerzitní profesor, ne modelka či hokejista, bude při vstupu do místnosti provázen obdivným šepotem. Kde plat onoho hokejisty nebude o mnoho řádů vyšší než profesorův. Kde moudrým a váženým odborníkům v té či oné oblasti budeme s jistou pokorou naslouchat, nikoliv je stíhat pohrdáním v intencích Dunningova–Krugerova efektu. Jak ale vzkřísit prestiž Moudrosti, postavit ji na nohy a oprášit jí pocuchaný kabát?

Dejte lidem svět a hodnoty, s nimiž se mohou vnitřně ztotožnit, ke kterým vede cesta vzhůru, ne postupným propadáním se do bažin, hodnoty, které se budou rýsovat na obzoru jako oáza ducha a pevnost svědomí. Pak skončí doba perverzních ušmudlaných klaunů a moudří budou sloupem a oporou.

Je třeba diskutovat o tom, že být moudrý není totožné se schopností generovat zisk, je třeba pokusit se redefinovat moudrost a hovořit o tom, proč je potřebná.

Dejte, prosím, lidem novou vizi. Ta stará, s vlajkou hospodářského růstu, nezřízené prosperity a blahobytu pro všechny, se nám jaksi válí v blátě. A moc s tím neotálejte, než nám za zády ukradnou vesmírnou loď.

Autorka je externí spolupracovnice Deníku N. Pracuje jako veterinářka, věnuje se publicistice, píše knížky.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.