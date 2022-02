Exekutor stavěl načerno zasněžovací nádrž. Dodatečné povolení mu vydala úřednice, jejíž manžel pro skicentrum projektoval

Pod sněhovou přikrývkou uprostřed ledna vypadá horské středisko Paprsek v Rychlebských horách jako z prospektů cestovní kanceláře. Ve všední den jsou sjezdovky skoro prázdné. Kdo sem přijel za zimní zábavou, užije si, co hrdlo ráčí.

Jeho idylku nebude rušit ani pohled na stráň kousek od hlavní sjezdovky, která je obehnaná zeleným pletivem. I ta teď leží pod sněhem. Bez něj ale idylicky nevypadá. Do louky a údolí potoka se tady před třemi lety zakously bagry. Zničily několik hektarů horské přírody, kterou od té doby po většinu roku hyzdí rozbahněná a koly náklaďáků rozježděná proláklina.

Má z ní být vodní nádrž, která bude sloužit jako zásobárna vody pro sněžná děla. Na stavbu loni na jaře upozornil Deník N. Přehradu totiž začal budovat vlivný exekutor Dalimil Mika, aniž měl na stavbu povolení. Lyžařský areál provozuje Mikův otec a exekutor sám v regionu vlastní řadu nemovitostí a firem – od lyžařských vleků přes farmu a hotel až po rozhlednu.

„Tohle je mimořádný případ v tom, že se staví velká stavba úplně bez povolení,“ říká Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, tedy asociace, která sdružuje několik desítek ekologických organizací.

„Je zřejmé, že ten stavebník věděl, že porušuje zákon, věděl, že je to velká stavba, že potřebuje povolení, a přesto začal stavět bez povolení. Měl pocit, že tohle může udělat a že mu to projde, že dopady, které to na něj bude mít, se mu v konečném důsledku vyplatí. Tuhle úvahu musel udělat, než do toho šel, nemohl čekat, že by se na to nepřišlo,“ vysvětluje Vondrouš.

Na stavbu se přišlo. Jak Deník N už napsal v minulých článcích, botanici upozornili, že Mika zničil lokalitu, kde se vyskytovaly chráněné druhy rostlin. Česká inspekce životního prostředí došla k závěru, že exekutor porušil zákon, a uložila mu pokutu. Ta ovšem nemohla být vyšší než stotisícová, protože Mika stavěl coby fyzická osoba. Později stavbu přepsal na svou firmu Horský areál Paprsek.

Do kauzy se vložilo také ministerstvo životního prostředí. Mika totiž načerno rozestavěnou nádrž legalizoval dodatečným povolením, které si vyřídil na