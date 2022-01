Milostivé léto smazalo dluhy za desítky milionů. Komu přišlo vhod a kdo na pomoc nedosáhl?

Čtyřicetiletá samoživitelka Jana z Brna se do Milostivého léta chtěla zapojit. Ačkoliv za posledních devět let zaplatila exekutorům skoro milion korun, dalšího víc než 1,3 milionu jí zbývá. Jde přitom o dluhy z roku 2006 a starší.

„Jsou to věci z mládí. Jízdy načerno už mám splacené. Největší položkou je ale dlužný nájem za obecní byt, asi 130 tisíc korun, který kvůli úrokům a poplatkům narostl s příslušenstvím na víc než milion. Nechala jsem tam bydlet známého a nestarala jsem se, jestli platí,“ říká Jana.

Patří do skupiny lidí, pro kterou bylo Milostivé léto ideální: legálně pracuje a má slušný plat, z něhož pravidelně každý měsíc posílá exekutorům mezi pěti až devíti tisíci korun. Otec dítěte neplatí alimenty. Žena ani nepobírá žádné dávky, protože na ně kvůli výši platu nemá nárok. Pokud by neměla možnost se oddlužit, obří částku by splácela až do důchodu a nikdy by se jí nepodařilo dluhů zbavit.

Jenže se to nepovedlo ani teď. Ačkoliv její exekutor spolupracoval, ztratila dva týdny z tříměsíční lhůty kvůli onemocnění covidem-19. A když konečně sehnala kamaráda, který byl ochotný jí půjčit 130 tisíc na splacení jistiny, ukázalo se, že