Spolu chce vyhrát i v Praze, s kým ale může vládnout? Představujeme možné scénáře

Politické strany v Praze si tři čtvrtě roku před podzimními komunálními volbami ujasnily, v jakém rozložení sil do boje o primátorský post půjdou. Favoritem je pravicová koalice Spolu, která v Praze zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny. Otázkou zůstává, kdo k ní?

Když lídr pražské ODS Marek Benda předstoupil před novináře a představil projekt pražského Spolu, vyjádřil se poměrně jasně k tomu, s kým by chtěl v případě výhry sestavovat koalici na magistrátu: „Přirozenými partnery jsou hnutí STAN a Piráti.“ Jeho slova přímo na místě odsouhlasil také Jiří Pospíšil, šéf pražské TOP 09.

Pro člověka, který sleduje pražskou politiku, byla tato slova velkým překvapením. Oba dva se totiž vůči Pirátům ve vedení města výrazně vymezují. Když Bendu zvolili do čela pražské ODS, říkal, že se komunální volby musí stát referendem „o naprosto chaotickém a aktivistickém vládnutí Pirátů a Prahy sobě“.

Jiří Pospíšil se proti Pirátům vymezuje od vzniku současné pražské koalice, byť s nimi vládne. Prohlásil o nich, že prosazují program KSČM nebo že jsou „radikální levicová strana“.

Toho si všímá i politolog Petr Just. „Sice jsem slyšel Marka Bendu mluvit o tom, že po volbách by rád na pražské úrovni ustavil podobnou koalici, jako je na centrální úrovni, nedokážu si ale v praxi představit, že by