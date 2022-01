Notes: Stojí, stojí šibenice, u boudy, kde Chcípl pes. Výhrůžky poslancům řeší policie

Martina P. z Děčína svá slova (z úvodu Notesu) adresovala poslancům. A nebyla sama. „Tu šibenici jsem tam pomáhal tahat já a nikdo mě nepřesvědčí, že tam neměla být,“ říká jistý Radim H. z Pardubic, který vysvětluje své/rázné pojetí občanských práv. Zdislava Pokorná a Lukáš Prchal se ponořili do (toxických) vod militantních odpůrců protiepidemických opatření a očkování. Někteří se proti šibenici, která vyrostla tento týden před Sněmovnou, vymezovali, ale našlo se jich dost, kteří tak jasný symbol fyzické likvidace schvalují. Výhrůžkami se začala zabývat policie.

Celý svět nespouští zrak z ukrajinsko-ruských hranic. Obávám se, že Petra Procházková sotva zamhouří oko. Tentokrát se však zabývá „dokumentem zvláštního obsahu“, který má na stole prezident Putin. Podle Kremlu jsou totiž ohroženy i ruské hodnoty a vytáhl do boje proti „dekadentnímu vlivu Západu“. Byl by to možná zábavný bizár, kdyby pořád nebyla na spadnutí válka…

Navíc, jak píše Honza Wirnitzer: „Nová válka o Ukrajinu v jistém slova smyslu už začala– ve snaze Ruska prosadit své vidění konfliktu mezi obyvateli západních zemí.“ Deník N připravil několik praktických ukázek toho, jaký pohled na situaci se Rusko snaží šířit – a jaká je v protikladu k němu skutečnost.

Omikron. Šíří se jako kouř a nakažlivý je tak, že se mu nevyhnou ani mnozí lidé naboostovaní třetí dávkou a s prodělanou nemocí navrch. Nenechává po sobě ale zdaleka tolik obětí ani pacientů na nemocničních lůžkách jako delta. Může to být vlastnostmi převládající varianty viru nebo proočkovaností i přirozenou imunizací (chtěla jsem se tentokrát vyhnout slovu promořenost… no, nepovedlo se.). Nejspíše to bude kombinace obojího, ale zatím kolabují „jen“ školy, ne zdravotnictví. A doufejme, že to tak zůstane. Vše, co zatím víme o omikronu, jak se chová a co od ně (ne)můžeme čekat, sepsal Petr Koubský.

Komu by se nechtělo číst, může si k tématu poslechnout Studio N.

Na lehčí notu před víkendem

„Ono vymyslet stopadesátý vtip na téma ‚prezident není úplně v pořádku‘ není jednoduché ani zábavné. Už mě to nebavilo,“ říká v rozhovoru s Filipem Titlbachem falešný mluvčí Ovčáček, věší „požehnané“ řemeslo na hřebík a končí se satirou. (Však on se o legraci ještě nějaký ten pátek postará pravý prezidentův mluvčí sám, stejně často nešlo poznat, jestli jde o originál, nebo satirickou kopii).

Jeden z nejúspěšnějších komiků současnosti, Brit Ricky Gervais, který proslul jako jedovatými šípy střílející standupista a jako David, nejtrapnější ze všech šéfů všech Kanclů na celém širém světě, ohromuje už potřetí diváky Netflixu obřími nůšemi empatie a lidskosti. Ano, také třetí řada seriálu After Life tematizuje truchlení, vyrovnávání se s žalem a život po životě s milovanou, která zemřela. Jeho profil napsala Klára Čikarová.

Hubení predátorů, umělé oplodnění, piplání vajec v inkubátorech, operace mozku ptáčete, lepení nakřáplého vejce, transport spermatu drony. Papoušek soví zvaný kakapo byl ještě donedávna na vyhynutí, ochranáři ale začali podnikat „šílenosti“, aby jeho osud zvrátili. Záchranu novozélandského kakapa dlouhodobě s úžasem sleduje biolog Pavel Pipek. „Je to krásná, i když tragická ukázka toho, co se může stát, když do ekosystému vstoupí – vlivem člověka – nepůvodní druhy,“ říká v rozhovoru.

„Tak vidíš, konečně jsem udělala něco užitečného,“ řekla v době pandemie covidu-19 americko-kanadsko-česká byznysmenka Barbara Paldus se zadostiučiněním svému otci. Přístroje, za kterými stály její biotechnologické firmy, slouží mimo jiné k velkovýrobě vakcín. Nyní se věnuje vývoji luxusní kosmetiky. Když jednu ze svých společností prodala za 225 milionů dolarů, konečně přestala soutěžit s otcem.

A na závěr hudební tečka… Přinášíme druhý díl velké ankety o nejlepších hudebních počinech minulého roku. Co se líbilo třeba Vladimíru Mišíkovi (jehož písničky a zpěvácký projev se dlouhodobě a neochvějně líbí autorce dnešního Notesu). „Těch alb bylo v roce 2021 samozřejmě více, ale nejčastěji to u měl byl David Stypka a písně z jeho desky Dýchej. A abych neopomněl zpívající dámy, tak mému hudebnímu vkusu dělalo velkou radost album Řeka Lenky Dusilové.“

Za celou redakci Deníku N vám přeji krásný víkend.