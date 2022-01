Nejlepší hudba roku 2021, část 2: Interpreti. Velká anketa Deníku N

Sonja Krohn

(Kill The Dandies!)

V uplynulém roce jsem byla vytížena vlastními projekty, a tak mi nezbylo moc času na sledování kulturních novinek. Z toho mála, co se ke mně dostalo, chci vypíchnout úspěch mých oblíbených Madhouse Express a objev plzeňských Blue Chesterfield.

Vůbec česká nezávislá scéna je navzdory covidu v rozkvětu. Například festival Podtvrzí a aktivity lidí kolem něj mi jsou moc sympatické nebo dění v ostravském Docku… Těch lidí a míst je po celé ČR víc. Jsou to většinou nadšenci, které covid nepoložil, protože dělají svoje akce z čistého entusiasmu, a tak jsou na nedostatek financí zvyklí. Většinou to jsou lidi, co mají svoje běžné povolání a ve volném čase a ze svých úspor organizují výstavu nebo koncert. Nebýt takových, tak něco jako český underground nebo nezávislá scéna vlastně neexistuje.

Rok 2021 byl pro mne rokem