Šéf mravnostního: Objímání, líbání, srandičky, plácání po zadku. Je těžké, aby pak soud rozhodl, že šlo o znásilnění

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jaká pravidla dodržují policejní vyšetřovatelé při výslechu obětí sexuálního násilí.

Proč tolik žen po prvním kontaktu s policií svoji výpověď o tom, že jsou obětí znásilnění, stáhne.

Jak Pavel Trčka hodnotí, že soudy uložily bývalému středočeskému hejtmanovi za ČSSD Davidu Rathovi sedm let vězení, zatímco pachatel znásilnění dostává třeba jen podmínku.

Co policie vzkazuje obětem znásilnění.

Proč podle vás sexuální násilí patří mezi nejméně oznamované delikty?

Je to obrovský zásah do intimity. Oběti se o něm stydí mluvit, protože je to fakt velice důvěrné. A pak samozřejmě ten proces, co je čeká… My jim hned na začátku vysvětlíme, že výslech budou muset ještě minimálně dvakrát nebo třikrát zopakovat. Spousta žen to raději vzdá. Ten počet výslechů se ani nedá nějak výrazně eliminovat, protože pak by mohlo docházet ke krácení práv obviněného.

Máte tedy často případy, kdy k vám žena přijde jednou a po vašem vysvětlení, jak celý proces bude vypadat, raději svou výpověď stáhne?

K nám se už takový případ nedostane. Nejdřív se volá na linku 158. Nebo si oběť najde nejbližší místní oddělení, kde vysvětlí, co se jí stalo, a začnou si o tom povídat. Máme zjištěné, že po tomhle prvním výslechu si to opravdu spousta žen rozmyslí.

Je to ale spíše z důvodu všech úkonů, které by dále následovaly, než jinými okolnostmi.

Je velký rozdíl v proškolení policistů u vás a na místních služebnách?

Úplní odborníci tam asi nejsou. Je to strašně těžké posoudit. Oni musejí zvládat celou škálu trestných činů, zatímco my se specializujeme pouze na konkrétní část, která je navíc velice specifická.

Dochází na malých služebnách častěji k bagatelizaci toho, co napadené ženy říkají?

Nevím, jestli k bagatelizaci, ale kvůli tomu, že policisté tam toho mají hodně