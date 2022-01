Zablokovaný Parlament škodí všem, je čas na změnu pravidel, říká expert k obstrukcím

Poslanecká sněmovna tento týden kvůli masivním obstrukcím opozice neprojednala některé z předloh, které si vláda Petra Fialy dala jako svou prioritu. Opoziční poslanci v čele s předsedou SPD Tomio Okamurou opět ukázali, že sněmovní jednací řád dává menšině řadu nástrojů, jak blokovat chod dolní komory. Podobné techniky dříve využívala i dnešní vládní většina. Podle ústavního právníka Jana Wintra to ale ve výsledku škodí všem. „Myslím, že už to dosáhlo takové úrovně nekonstruktivnosti, že dozrál čas na reformu jednacího řádu,“ říká.

V české Sněmovně, jak jsme viděli, jde dělat obstrukce velmi snadno a není proti tomu úplně efektivní obrana. Jsme v tomto oproti zahraničí specifičtí?

Podle mě ano a to právě tím, jak velmi bezbranný jednací řád proti obstrukcím je. Od roku 1995 se významně nezměnil, je založen na široké svobodě jednotlivých poslanců. Vyplývá to z vývoje po revoluci v reakci na to, jak vypadaly komunistické parlamenty.

Západní parlamenty od té doby prošly určitou racionalizací, která jim umožňuje řádně fungovat. Mám za to, že je potřeba, aby racionalizací prošel i český jednací řád.

Když se bavíme o bezbrannosti, napadá mě například, že dva sněmovní kluby mohou prakticky zcela zablokovat třetí čtení jednání o zákonech.

Je to tak. V jednacím řádu je několik věcí, které umožňují jednání snadno blokovat. Vy uvádíte nejznámější věc. Jde o to, že podle zákona se mohou třetí čtení konat jen ve středu a v pátek od devíti do dvou, což jde snadno zablokovat.

Dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) jsme viděli jiný způsob. Tedy vystupování řečníků s přednostním právem, na které se nevztahují žádná omezení. Toho využil Tomio Okamura. Přijde mi, že