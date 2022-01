Rychlík Omikron s ohlášeným zpožděním přijel do Česka. Mírnější a nakažlivější covid tu je se vším všudy

Jinak to ani být nemohlo, otázka jen zněla, kolik dní či týdnů bude trvat, než epidemický rychlík dorazí ze západní a severní Evropy i k nám. Teď je tedy v Česku – a nejen u nás, rekordní čísla vykazují i Polsko, Maďarsko a Slovensko. Nákaz rychle přibývá i v Německu, byť v přepočtu podle populace je tam situace pořád ještě o dost mírnější než u nás.

Velká otázka ale je, do jaké míry se na tato čísla dá spolehnout. Pravidla testování – kdo je povinen si dát test udělat, a také to, které testy se centrálně evidují a které ne – mají na vykazovaná čísla obrovský vliv. Obecným trendům se věřit dá, ale detailnímu srovnání nikoli. Opravdu má Francie o tolik nakažených více než Německo, anebo jsou čísla ovlivněna nějakými organizačními a sociologickými faktory? Nevíme, a vlastně to není příliš důležité.

Hlavní trend je jasný: potvrzuje se optimističtější vyhlídka. Omikron je velmi nakažlivý, ale souběžně s růstem počtu zachycených infekcí klesá počet vážných případů a úmrtí. Nemocnice nejsou přetíženy, i když situace v mnoha z nich není jednoduchá – potýkají se tam jak s nedostatkem personálu v důsledku izolací a karantén, tak s otázkou, jak ochránit před nákazou například pacienty po operacích.

Výrazně horší než v Evropě je situace v USA, kde