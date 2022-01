PolitikoN: Nová vláda skutečně komunikuje jinak, ale ne lépe. A komu teď Hrad dělá reklamu?

Nová vláda slíbila změnu stylu komunikace s veřejností. To se skutečně stalo, ale zlepšení bohužel nepřichází. Například když něco řekne ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jeho podřízení to ještě v noci uvádějí na pravou míru. Nástrahy čekají i na mluvčí ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), kdykoli její šéf vydá rozhovor. Naštěstí je tu stále Hrad a opozice, jejichž ochota odpovídat na otázky je stále stejná. Změna ale nastává v product placementu, který hlava státu začala dělat. Slibuji, že výsledek vás šokuje. Politickým děním uplynulého týdne vás provede Barbora Janáková.

Kdysi dávno býval trend, že se politici radili s odborníky a opírali svoje rozhodnutí o data. Pak přišla vláda hnutí ANO a stanoviska se nezřídka měnila podle preferencí nebo předvolebních průzkumů.

Nová vláda to chce dělat jinak, dělá to jinak a kašle na popularitu i názory lidí a čerpá inspiraci při procházkách Prahou. Přiznal to v úterý ministr školství Petr Gazdík (STAN), když se ho poslanec Milan Brázdil (ANO) ptal, proč má ředitelské volno trvat zrovna deset dní, a nikoli sedm nebo patnáct.

„Šel jsem tak z